Чрезвычайная ситуация во Вьетнаме: Десятки тон погибшей рыбы выбросило на берег в четырех провинциях

Чрезвычайная ситуация охватила четыре прибрежных провинции, где количество выброшенной на берег погибшей рыбы измеряется уже десятками тонн, сообщает ТАСС.

По данным представителей местной службы лесного и водного надзора, обширные участки побережья провинций Хатинь, Куангчи, Куангбинь и Тхыатхиен-Хюэ оказались покрытыми рыбой. По словам местных рыбаков, погибает преимущественно глубоководная рыба, имеющая большую промысловую ценность. Происходящее местная печать уже называет экологической катастрофой.

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Начатое расследование установило, что массовой гибели морских обитателей предшествовала чрезвычайная ситуация в промышленной зоне тайваньской компании Formosa, расположенной в провинции Хатинь.

По всей вероятности, на одном из предприятий промзоны вышли из строя очистные сооружения, которые очищают отработанную воду от вредных примесей перед тем, как она сбрасывается в море. Подтверждением этому стали показания нескольких местных рыбаков, которые обнаружили несколько дней назад, что из коллектора, связанного с Formosa в море попадает бурая жидкость с резким запахом. Состав этой жидкости пока не установлен. В настоящее время проводятся ее лабораторные тесты.

Власти всех четырех провинций обратились к местным жителям с призывом не употреблять выброшенную на берег рыбу в пищу. Тем не менее, уже есть данные о первом случае пищевого отравления после использования такой рыбы при готовке. Медицинская помощь была оказана восьмилетнему мальчику, который почувствовал резкое недомогание после того, как он съел подобранную на побережье рыбу.