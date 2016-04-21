Спасатель рассказал подробности освобождения косатки: "в какой-то момент кит заплакал"

По его словам, изначально планировалось привлечь к спасению кита вертолет или судно, но по ряду причин от этой идеи отказались. "Оставалось только с лодки. С помощью шестов, грубой физической силы", -написал Александр Ивельский на своей странице в соцсети.

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"Днем был момент, когда Вилли устал, - рассказывает спасатель. - Он где-то в течение минут трех плакал (именно плакал, не выл, не гудел, не пищал, а именно ПЛАКАЛ), и стало мне как-то жутковато, он будто говорил нам, что все, ребят, спасибо, но я устал. Навсегда устал".

"А потом он перевернулся на бок, дыхательное отверстие опустилось под воду. Прекратил двигаться. Лишь судорога по хвосту. И как-то так все замолчали. Один из наших даже произнес: "Все, тридцать шестой". Так на пожарном сленге покойников называют", — приводит подробности Александр Ивельский.

"Спасатели, что в гидрокостюмах были, прыгнули в воду. Гимсы (сотрудники госинспекции по маломерным судам. - ред.) и пожарный продолжили работать со льдины. Бились (иного слова у меня нет, именно что бились. Боролись, воевали за жизнь косатки). Сначала они его повернули, чтобы он мог вздохнуть. Видимо, силы еще у Вилли были, и, почувствовав, что дыхательное на поверхности, он передумал помирать и вздохнул. Затем его продвинули на участок поглубже и перевернули в нормальное положение. И он ожил. Начал дышать и двигаться".

"Помощь пришла откуда не ждали - та самая волна, что нагоняла лед в полынью, освободила путь троим косаткам, что были дальше от берега, чем Вилли. Среди них и детеныш был", - написал спасатель, добавив, что Вилли оставался в плену, и спасатели продолжали его спасать.

Косатку укрывали брезентом, делали жизнеутверждающий укол адреналином, смазывали мазью раны и всячески поддерживали.

Операция по спасению четырех косаток, зажатых во льдах, была благополучно завершена.