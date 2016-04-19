Сахалинские спасатели попытаются освободить зажатых льдом косаток
08:27, 19 апреля 2016Спасение видов
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У юго-восточного побережья Сахалина в районе села Стародубское во льдах зажало четырех косаток.
Будет оценена возможность спасения морских млекопитающих / Фото: ГУ МЧС по Сахалинской области
Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Сахалинской области. На место были направлены спасатели на маломерном судне, которым предстоит создать условный бассейн для двух из четырех животных, расчистив пространство вокруг них ото льда. Это обеспечит им возможность свободного движения на первое время.
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К спасательной операции привлечены спасатели, специалисты ГИМС, сотрудники регионального Минприроды и работники рыболовецкого предприятия.
В ближайшее время будет оценена возможность спасения морских млекопитающих.
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