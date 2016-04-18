В Одесском зоопарке родился олененок редких китайских мунтжаков

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информации и связей с общественностью Одесского городского совета.

«Китайские мунтжаки – редкий вид оленей. Они одни из самых маленьких представителей этого семейства. Кроме того, эти олени очень древние – специалисты считают, что этому виду животных более 30 миллионов лет», - сказали в департаменте.

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В мэрии подчеркнули, что рождение мунтжаков – знаковое событие в жизни зоопарка, поскольку эти животные тяжело размножаются в неволе.

Сейчас новорожденный олененок находится со своими родителями в общем вольере. О детеныше заботится мать.

В природе китайский мунтжак (Muntiacus reevesi) живет в южном Китае и на острове Тайвань.