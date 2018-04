Ученые: У островных птиц постепенно атрофируются крылья, они теряют способность к полету

Об этом говорится в исследовании в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, передает Газета.ру.

Ранее учеными было доказано, что птицы теряют способность летать, как правило, на тех территориях, где нет хищников. Большинство ныне нелетающих птиц имеют одного древнего предка. В ходе последней работы американские орнитологи решили проверить, есть ли действительно изменения в строении тела островных птиц по сравнению с их летающими сородичами, обитающими на континентах.

Один из авторов исследования рассказал, что у островных птиц постепенно наблюдается атрофия мускулов, которые необходимы для полета, но при этом удлиняются ноги. Те же самые процессы когда-то протекали в организме птиц, окончательно утративших способность летать.

Ученые выяснили, что сегодня больше всего такой тенденции подвержены островные колибри, мухоловки, танагры, фруктовые голуби и зимородки, родичи которых никогда не переходили в разряд нелетающих птиц.

Ученые подтвердили данные о том, что небольшое количество или отсутствие хищных видов влияет на изменение строения тела, при этом они добавили, что размер острова также имеет значение. Чем меньше площадь территории и количество хищников, тем реже птицы перемещаются по воздуху, заключили орнитологи.

Ученые признают, что огорчены этим фактом, так как однажды названные птицы могут потерять способность к полету, так как перемещения по воздуху является для них основным способом поиска пищи. Однако за счет параллельного увеличения длины ног и развития мускулатуры птицы могут приспособиться к иной системе питания.