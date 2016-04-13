Экологи установили нерестовые гнезда на Днестре

Искусственные нерестовые гнезда особенно актуальны в Днестровском водохранилище, потому что здесь весной всегда сильно колеблется уровень воды. Отложенная на мелководье вблизи берега икра, после быстрого падения уровня воды гибнет, что уменьшает популяцию ценных видов рыбы.

Для решения этой проблемы как раз и устанавливаются искусственные нерестовые гнезда. Их конструкция очень проста: срезанные кусты или хвойные ветки связываются в виде длиннющего снопка, а затем по всей его длине цепляются пустые пластиковые бутылки, которые будут содержать гнездо на плаву, а на концах привязывают камни для устойчивого положения конструкции на воде, пишет От и до.

После нехитрых работ по «строительству» гнезд, их катером или лодкой оттягивают на 15-20 метров от берега и устанавливают параллельно береговой линии. Если уровень воды снижается, то гнездо отплывает от берега, а если этого не произошло, то ему «помогают» лодкой.