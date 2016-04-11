В мире впервые за столетие выросла популяция тигров

Всемирный фонд дикой природы со ссылкой на глобальную перепись заявил 10 апреля, что группы по охране природы и правительства стран насчитали около 3890 тигров, начиная с 2014 года, в том числе 433 – в Сибири.

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По последним всемирным данным 2010 года, количество тигров в дикой природе упало до рекордных примерно 3200, передает Радио Свобода.

Перепись популяции обнародовали накануне встречи министров 13 стран мира в Нью-Дели, где речь пойдет о путях удвоения популяции тигров в мире к 2022 году.

Хищники находятся под угрозой исчезновения из-за потери среды обитания и браконьеров, которые продают части тела тигров на черном рынке.