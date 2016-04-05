Ученые выяснили, как животные могут избежать вымирания

Так, они приблизились к разгадке выживания древних живых существ. Интерес ученых вызвал род листрозавров, передает Газета.ру со ссылкой на журнал Scientific Reports.

Отмечается, что листозаврам не только удалось выжить после массового пермского вымирания (крупнейшее вымирание между пермским и триасовым геологическими периодами, в результате которого вымерло до 90% всех морских и 70% наземных видов), но и доминировать по численности в течение миллионов лет после него.

Исследуя структуру костей листрозавров, ученые пришли к выводу, что, во-первых, они имели короткую продолжительность жизни — 13–14 лет, а во-вторых, после катастрофы они значительно уменьшились в размерах: до вымирания они достигали пары метров в длину и весили около ста килограммов, после массового вымирания их размер уменьшился до размера крупной собаки.

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По мнению исследователей, листрозавры увеличили шансы на выживание на 40% благодаря уменьшению продолжительности жизни и, следовательно, более раннему размножению.

"Хотя сложно заметить влияние на нашу повседневную жизнь, сейчас мы находимся в середине шестого массового вымирания. Было предсказано, что половина млекопитающих исчезнет с лица Земли в конце следующего столетия, если такий порядок продолжит существовать", - говорит один из авторов исследования.

Сравнение данных о частоте исчезновения видов флоры и фауны в прошлом и на текущий момент позволило исследователям сделать вывод о том, что сейчас на Земле действительно происходит шестое массовое вымирание животных, вызванное деятельностью человека.