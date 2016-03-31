ООН становится на защиту вод Мирового океана для сохранения флоры и фауны
Специалисты ООН подготовят договор, способный защитить воды свободного пространства океанов для сохранения морской флоры и фауны.
Речь идет о тех участках Мирового океана, которые не принадлежат сегодня ни одному государству в мире, передают Метеовести.
В августе 2016 года планируется создать черновой вариант этого документа, который будет представлен на рассмотрение межправительственной конференции.
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В целом, над созданием данного регламента может уйти около четырех лет, несмотря на то, что такая идея обсуждается уже достаточно давно.
Ранее УНИАН сообщал, что в XX веке уровень моря поднялся на 14 сантиметров, больше, за предыдущие почти 3 тысячи лет. По мнению ученых, явление напрямую связано с глобальным потеплением, без которого этот показатель был бы как минимум в два раза ниже.