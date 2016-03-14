Ученые предупредили, что через 30 лет голод может наступить по всей планете

По предварительной информации, на сегодняшний день в мире голодает почти 800 миллионов человек, основной причиной возможной нехватки продуктов может стать растущая популяция человеческой расы, передают Метеовести.

Учёные также утверждают, что порядка 31% людей в мире нерационально используют продукты питания, выбрасывая остатки еды, которую всё ещё можно использовать в пищу. Каждый год примерно 1,3 миллиарда тонн еды выбрасывается на мусорную свалку, четверть из которой хватило бы для того, чтобы накормить всех нуждающихся на планете.

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В основном, пищу выбрасывают жители развитых стран: к примеру, среднестатистический житель Европы выбрасывает до 300 килограмм еды в год, при этом огромное количество продуктов питания портится, не дойдя до покупателей.

Во избежание всемирного голода учёные требуют проводить контроль выбрасываемой пищи, только в этом случае количество голодающих значительно снизится.

Ранее УНИАН сообщал, что самый высокий, "тревожный" уровень голода наблюдается в ряде африканских стран. В частности, в Центральноафриканской Республике, Чаде, Замбии, Восточном Тиморе, Сьерра-Леоне, Гаити, Мадагаскаре, а также в Афганистане. Согласно результатам Global Hunger Index, в целом в мире от голода страдают 795 млн человек.