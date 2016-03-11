"Гринпис" потребовал разобраться с незаконным строительством военной базы на острове Врангеля

С таким утверждением выступают эксперты природозащитной организации «Гринпис», передает Росбалт.

В частности, их тревожит начавшееся в 2014 году незаконное строительство на территории заповедника военной базы, где затем прошли масштабные военные учения. Уже тогда Комитет всемирного наследия настоятельно предложил пригласить на остров Врангеля мониторинговую миссию Центра всемирного наследия и Международного союза охраны природы, чтобы эксперты оценили степень угрозы. Комитет также потребовал прекратить строительство в заповеднике объектов Министерства обороны.

Россия в ответ направила отчет, авторы которого уверяют, что строительство ведется на участке, ранее использовавшемся для хозяйственной деятельности и который не включает «ключевые места обитания редких и особо охраняемых видов». «В отчете сказано, что на этом участке почти нет растительности и даже почвенного покрова. Тем не менее, тут же сказано, что «растительность на данном участке не имеет уникальных компонентов», — возмущены эксперты.

«В результате, делается вывод, что строительство не влияет на «выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия объекта «Остров Врангеля». Этот вывод не соответствует действительности», — заявляют в «Гринпис».

Экологи озабочены тем, что незаконное строительство продолжается, и чтобы обеспечить сдачу объектов в срок, на остров прибывают дополнительные бригады строителей. «Это увеличивает опасность для заповедника. При этом, его администрация не может обеспечить должный контроль за людьми, работающими на Министерство обороны», — отмечается в заявлении «Гринпис».

«Поскольку факты доказывают, что незаконное строительство приводит к «нарушению выдающейся универсальной ценности заповедника «Остров Врангеля», «Гринпис России» обратился в Генеральную прокуратуру. Надеемся, что и ЮНЕСКО также даст объективную оценку ситуации на острове Врангеля», — заявляют экологи.