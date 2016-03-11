Австралийские биологи открыли новый вид паука, который не создает паутину и умеет плавать

Этот удивительный эндемик не создает паутину - сигналом о потенциальных жертвах ему служат легкие колебания водной поверхности, сообщает ТАСС.

Ученые решили назвать новый вид Dolomedes briangreenei в честь выдающегося американского физика Брайана Грина - признанного специалиста в области теории струн. Как рассказала глава правительства штата Квинсленд Анастасия Палащук, это имя было дано новому представителю отряда членистоногих неслучайно. "Просто замечательно, что этот великолепный паук, жизнь которого зависит от волн, назван в честь человека, ставшего одним из ведущих исследователей волн Вселенной в мире", - отметила она.

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Глава администрации Квинсленда также напомнила, что Грин - один из основателей Всемирного фестиваля науки, который в этом году впервые проводится на территории этого австралийского штата.

Впрочем, помимо официального научного названия, у нового паука появилось и сокращенное имя - Брайан. "Он умеет плавать, скользить по воде и нырять, - рассказал ученый-арахнолог из Музея Квинсленда Роберт Рэйвен. - Как правило, этот паук замирает на водной поверхности и ждет, когда насекомые прикоснутся к воде. Брайан бросается на свою добычу, хватает ее, парализует ядом и топит, после чего возвращается к берегу и начинает поглощать".

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По словам специалиста, паук способен находиться под водой в течение почти часа. Он с легкостью умерщвляет насекомых, рыбу, головастиков и даже жабу-агу, которая по меньшей мере в три раза больше него.

Рэйвен также сообщил, что квинслендский водоплавающий паук "не особенно опасен" для людей. "Он меня раз укусил - это место немного поболело, а потом все прошло", - рассказал он.