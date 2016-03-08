В Киеве активисты экологических организаций провели акцию в защиту первоцветов

Таким образом экологи попытались привлечь внимание украинцев к проблеме торговли первоцветами, которые находятся под угрозой исчезновения, сообщает Национальный экологический центр Украины.

В ходе акции, изображая обычных граждан, экологическую инспекцию и продавцов, активисты напомнили, что продажа и покупка первоцветов – это правонарушение, которое влечет за собой наложение штрафа. Однако бездействие контролирующих органов и равнодушие граждан приводит к ежегодному уменьшению естественной популяции этих растений.

Также во время акции активисты держали плакаты: “Мертвые цветы не цветут”, “Давайте сохраним первоцветы для будущих поколений!”, “Торговля первоцветами - браконьерство”, воссоздали страницы Красной книги Украины с перечисленными первоцветами, провели процессию захоронения изъятых у торговцев подснежников.

Активисты призывали прохожих сообщать в полицию о фактах торговли первоцветами.

По данным экологов, каждую весну украинцы уничтожают 20 млн. первоцветов, в частности, более 10 млн подснежников. Большинство популяций таких растений ежегодно уменьшается и главной причиной этого является срывание растений на букеты или уничтожение мест их произрастания.