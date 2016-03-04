Стрекозы неожиданно для ученых опередили бабочек монархов по дальности миграций

Такая способность, по мнению ученых, делает популяции бродяжки рыжей "глобальными", передает Naked Science.

При длине тела всего до 4 см стрекозы бродяжки рыжей в поисках подходящего места для откладывания яиц могут преодолевать 14–18 тыс. км.

Например, популяции медведей в Евразии и Северной Америке практически не пересекаются, так что успели заметно разойтись друг с другом. А вот стрекозы P. flavescens продолжают активно контактировать. Изучив генотип насекомых, выловленных в Северной и Южной Америке, а также в Азии, ученые показали, что они несут близкие митохондриальные РНК, что свидетельствует о сохраняющемся родстве.

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Преодолевать расстояние от Мексики до Индии стрекозам помогает увеличенная площадь поверхности крыльев, которые позволяют летать более "расслабленно", используя восходящие потоки воздуха и поднимаясь на высоту более километра. Остается лишь пожалеть, что обычные маячки, которыми пользуются орнитологи для отслеживания птичьих миграций, для стрекоз чересчур велики, из-за чего пока невозможно непосредственно проследить их перелеты.

Ранее УНИАН сообщал, что как минимум шесть видов бабочек могут исчезнуть в Великобритании и Европе к 2050 году в результате изменения климата и связанных с ним растущей засушливости климата.