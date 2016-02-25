Спровоцированная человеком эволюция повлияла на экосистему канадского озера - ученые

Эти рыбы были двумя видами трехиглой колюшки, которые мирно сосуществовали в озере Энос, передает xata.co.il.

"Если в одном месте живут два похожих вида, они выполняют разную экологическую роль. Когда они вымирают, это имеет серьезные последствия для экологии", - говорит соавтор исследования Сет Рудман из Университета Британской Колумбии.

В случае с озером Энос, один из видов жил посреди озера, где охотился на зоопланктон, а другой поближе к берегу, поедая личинки насекомых. Они не пересекались друг с другом, ища себе партнеров среди своего вида.

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Затем в начале 90-х годов прошлого века в озеро случайно попали американские сигнальные раки. Скорее всего, их занесли туда рыбаки, используя как наживку.

С тех пор они начали вычищать растительность на дне озера, вынудив рыб, которые жили посреди водоема, искать убежище ближе к берегу, где как раз жили их сородичи. Они начали скрещиваться между собой, и теперь стали гибридом двух видов колюшки.

Отмечается, что исследование ставило перед собой цель выяснить, каким образом эволюция, спровоцированная человеком, влияет на экологию.

Как выяснилось, гибрид потерял свои экологические роли, и теперь проводит время у берегов озера, поедая крупных насекомых, что привело к тому, что из озера стало появляться множество мелких насекомых.

Кроме того, влиянию подверглась экосистема суши – листья, которые падают в озеро, не разлагаются так быстро, как раньше.

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