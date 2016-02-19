В столице Кении из национального парка сбежали львы

Утром львов видели на одном из оживленных шоссе, а также рядом с госпиталем в пригороде Найроби и местными трущобами.

Пока непонятно, как львам удалось покинуть территорию парка и преодолеть окружающее его электрическое ограждение, передает Русская служба ВВС.

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Служба охраны дикой природы Кении предупредила жителей города о возможной опасности и призвала не приближаться к хищникам.

Национальный парк Найроби занимает площадь около 117 квадратных километров, на его территории обитают носороги, львы, леопарды, гепарды, гиены, буйволы, жирафы, а также около 400 видов птиц.

Парк находится всего в семи километрах от центра города. Это далеко не первый случай, когда львы пытаются выйти на улицы Найроби.

В последние годы наблюдается значительное снижение численности львов в Кении, что связано в первую очередь с изменением их привычной среды обитания.

Львы испытывают притеснение из-за быстрого роста современных городов Кении, постепенно заступающих на территорию их древних миграционных троп и районов охоты.