Британские ученые сняли на видео тюленей-каннибалов

Зоологи стали свидетелями еще четырех случаев каннибализма среди тюленей в той же популяции, передает Lenta.ru со ссылкой на New Scientist.

Всего за одну неделю 2014 года один самец съел пять детенышей. Кроме того, на территории данной колонии на шотландском острове Мэй ученые нашли еще 11 трупов юных особей.

"Мы объясняем это поведение желанием тюленя найти хороший источник пищи и при этом не выходить в море в поисках добычи. Когда самец на время покидает свою территорию, это сводит к нулю шансы найти полового партнера — другие самцы занимают его место", - поясняет соавтор исследования Шон Твисс.

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По той же причине (память о "своей" территории) тюлень не убивал детенышей непосредственно около себя, а сначала отходил к другим участкам колонии - так он был уверен, что не убьет собственных детенышей.

Наблюдения британских зоологов не являются уникальными. Ученые уже несколько лет отмечают, что тюлени начали менять свой рацион: вместо рыбы и ракообразных они все чаще поедают других морских млекопитающих. По всей видимостью, виной этому климатические изменения.

Ранее УНИАН сообщал, что литовский морской музей столкнулся с серьезным вызовом – Балтийское море одного за другим выбрасывает на берег детенышей тюленей.