В Финляндии советуют не использовать снегоходы, чтобы не потревожить нерп

В эти дни сайменская нерпа начинает свое гнездование на озере Саймаа. Всемирный фонд дикой природы WWF надеется, что люди будут избегать передвижения на берегах островов. Это необходимо для того, чтобы нерпы могли гнездовать в спокойствии. Бельки должны родиться в снежном гнезде в феврале–марте, пишет Yle.fi.

Фонд дикой природы сегодня объявил о начале периода гнездования сайменской нерпы, во время которого им нельзя мешать.

"В предыдущие годы искусственные сугробы оказались очень нужными, но поведение человека, в особенности катание на снегоходах и мотовездеходах, может свести на нет работу по охране природы. Нашим объявлением мы хотим призвать людей избегать передвижения рядом с берегами островов", - говорит начальник по охране природы фонда WWF Яри Луукконен.

В этом году в Восточной Финляндии не выпало достаточно снега, и Лесное управление приняло решение о сооружении искусственных сугробов во всем регионе Саймаа.

Специалисты надеются, что сугробы, которых этой зимой соорудили около 200, помогут нерпе найти подходящие гнезда. Без искусственных сугробов у тюленя не было бы достаточного количества мест, подходящих для гнездования. Ситуация может и сейчас ухудшиться из-за теплой погоды.