На Гоа павлинов посчитали вредными животными, подлежащими отстрелу

Министр сельского хозяйства Гоа Рамеш Тавадкар сказал, что павлины портят урожай и часть их популяции в штате могут начать отстреливать.

По планам администрации, к вредным животным, которых необходимо отстреливать, также могут отнести обезьян, диких кабанов и диких бизонов, передает Русская служба ВВС.

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Из-за уменьшения лесных массивов в Гоа животные все чаще приближаются к местам проживания людей. Тавадкар сказал, что для выяснения ущерба, который приносят павлины и другие животные, была создана комиссия.

Павлины в настоящее время охраняются по индийскому закону о защите дикой природы.