Животные в районе Чернобыля слепнут из-за радиации — ученые

Об этом заявляют финские радиологи, передает РИА Новости со ссылкой на журнал Scientific Reports.

Филипп Леманн из университета Ювяскулы (Финляндия) и его коллеги проверили, как стабильные, но малые дозы радиации, характерные для "зоны отчуждения" вокруг ЧАЭС, влияют на жизнь животных на уровне индивидов.

Группа Леманна совершила несколько экспедиций в окрестности Чернобыля и Припяти, где ученые наблюдали за жизнью рыжих полевок – небольших грызунов, живущих в лесах России, Украины и Беларуси. Когда эти животные стареют, они часто слепнут или почти полностью теряют зрение в результате развития катаракт и прочих нарушений в работе глаз.

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Как оказалось, низкий, но заметный уровень фоновой радиации действительно негативно влиял на глаза полевок, ускоряя развитие катаракты, но подобный эффект проявлялся только среди самок, но не самцов.

Что интересно, данный эффект связан с тем, насколько хорошо полевки дают потомство – самки, у которых появились катаракты, в среднем давали меньше потомства, чем их здоровые сородичи. Пока ученые не знают, почему этому подвержены только представительницы слабого пола.

Существование подобного риска, как считают Леманн и его коллеги, говорит о более высоких рисках, которые несут популяции диких животных, обитающие на загрязненных радионуклидами территориях, чем сегодня считают ученые.

Ранее ученые заявили, что территория вокруг Чернобыльской АЭС теперь больше похожа на заповедник, чем на зону бедствия.