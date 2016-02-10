Ученые впервые обнаружили рак у голых землекопов

Один из случаев был выявлен в Национальном зоопарке в Вашингтоне, сообщает Nplus1.ru.

Отмечается, что рабочего самца (по оценкам, ему было 20 лет) усыпили из-за тяжелого воспаления кожи и резкого снижения массы тела. При вскрытии в желудке обнаружили крупную опухоль. Гистологическое исследование показало, что это нейроэндокринная аденокарцинома, происходящая из нервных клеток, вырабатывающих гормоны. Опухоль проросла в стенку желудка и прилегающие лимфатические сосуды, но не метастазировала.

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Второй случай зафиксировали в Брукфилдском зоопарке в Иллинойсе. Сотрудники зоопарка заметили в подмышечной области 22-летнего рабочего самца землекопа подкожное новообразование до 1,5 сантиметра в диаметре. Опухоль удалили и отправили на лабораторное исследование. Выяснилось, что это недифференцированная аденокарцинома, с наибольшей вероятностью происходящая из эпителия слюнных или молочных желез. Животное продолжает жить, рецидивов опухоли не наблюдается.

Публикация американских ветеринаров стала первым подтвержденным сообщением о злокачественных новообразованиях у голых землекопов. В силу этого авторы работы призвали к пристальному мониторингу подозрительных симптомов у всех представителей этого вида в зоопарках и лабораториях.

Голые землекопы, в природе обитающие в саваннах и полупустынях Эфиопии, Кении и Сомали, давно интересуют ученых — их можно без натяжки назвать одними из самых необычных млекопитающих. Они холоднокровны, как земноводные и рептилии, не чувствуют боли и, как считалось до сих пор, не страдают раком (даже учитывая зарегистрированные случаи, заболеваемость им ничтожна по сравнению с другими млекопитающими).

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Необычна также продолжительность жизни землекопов. В неволе они живут более 30 лет, что резко выделяет их среди всех грызунов. Кроме того, в отличие от большинства других животных у голых землекопов не увеличивается риск смерти с возрастом и практически нет признаков старения.

Кроме того, их отличает сложная социальная структура, схожая с таковой у общественных насекомых. Колонию возглавляет одна самка-производительница, которую оплодотворяют два или три самца. Остальные члены колонии — рабочие особи.