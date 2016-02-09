На пляже в Австралии сфотографировали редчайшую белую черепашку (фото)

Крошечное существо было одним из 122 детенышей зеленой черепахи в гнезде на побережье штата Квинсленд. Волонтеры нашли белое пресмыкающиеся в воскресенье. По их словам, черепашка выглядела бодрой и даже счастливой, с таким настроением она и отправилась по рыхлому песку в морские волны, передает "Моя планета" со ссылкой на BBC.

"Она очень красивая, у нее розовые ласты, и видно, как по ним течет кровь", - рассказывает одна из добровольцев.

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Только один из тысячи детенышей зеленой черепахи доживает до зрелого возраста, а у альбиносов, к сожалению, шансов еще меньше. Однако конкретно эта черепашка выглядела довольно здоровой и сильной, так что волонтеры надеются, что у нее все сложится хорошо.

По словам специалистов, альбиносы у зеленых черепах крайне редки - на сотни тысяч рождается всего один белый детеныш.

Зеленая морская черепаха, или суповая черепаха, обитает в тропических и субтропических районах мирового океана, особенно распространены они в водах Атлантического и Тихого океанов. Зеленая черепаха - крупная, длина панциря от 80 до 150 см, масса - от 70 до 200 кг, очень редко достигает длины 200 см и массы 400–500 кг. Первые годы жизни зеленая черепаха проводит в глубине океана, питаясь в это время медузами и другими морскими животными. Со временем она меняет место обитания, перемещаясь ближе к берегу и постепенно переходя на растительную пищу.

Напомним, недавно в кадр фотографа попало еще одно животное необычно светлого окраса: в Танзании сфотографировали редкого белого жирафа.