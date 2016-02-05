Медвежий остров в Арктике оказался под угрозой из-за бурения нефтяных скважин - Greenpeace

По данным норвежской энергетической компании Statoil, на которую ссылается пресс-служба Greenpeace, в случае аварии у заинтересовавшего OMV месторождения, разлив нефти достигнет Медвежьего острова всего за шесть дней. Такой сценарий не исключен, ведь в феврале прошлого года OMV уже стала виновником разлива нефти у берегов Новой Зеландии.

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Медвежий остров является частью архипелага Шпицберген и славится одними из самых крупных в северном полушарии гнездовьями птиц. С 2002 года Норвегия создала на территории острова заповедник, который охватил большую часть его площади и прибрежные воды.

Гринпис потребовал от норвежских властей отозвать разрешение на геологоразведку ещё в декабре, на что те ответили отказом 11 января. OMV, к которой обратился Гринпис Австрии, тоже не согласилась уступать и 20 января начала бурение. Спустя три дня около тридцати активистов Гринпис Австрии провели акцию на заправочной станции OMV, после чего СМИ обратили внимание на проблему нефтедобычи у Медвежьего острова.

Недавно в местных СМИ появилась информация о том, что руководство OMV признало финансовые проблемы компании и намерено отказаться от дорогостоящих проектов по разведке месторождений. Однако свернёт ли она планы по добыче нефти в Арктике — пока неясно.