Ученые продлили мышам жизнь на треть, очистив их организм от постаревших клеток

Об этом свидетельствует эксперимент американских ученых, передает Lenta.ru со ссылкой на журнал Nature.

Как известно, со временем в делящихся клетках крупных организмов накапливаются мутации. Чтобы не допустить их перерождения в раковые, запускается особый механизм клеточного старения: деление замедляется и со временем прекращается. В норме стареющие клетки вычищаются иммунной системой, но с возрастом этот механизм становится все менее эффективным — и отработавшие клетки начинают накапливаться в различных тканях и органах. Даже лишившись способности делиться, они вредят соседним клеткам и вызывают хронические воспалительные процессы.

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Чтобы помочь иммунной системе, исследователи из клиники Мейо разрушили стареющие клетки в организме подопытных мышей препаратом под названием AP20187.

Спустя полгода мыши оказались гораздо здоровее, чем животные из контрольной группы. Их почки работали лучше, а сердце более эффективно справлялось с нагрузками. Лечение отразилось даже на их поведении: подопытные мыши стали более смелыми и веселыми. Но больше всего ученых поразило другое явление: средняя продолжительность жизни мышей выросла на 17-35%.

Отмечается, что опыты проводились на генно-модифицированных животных, чувствительных к воздействию препарата. Отсутствие побочных эффектов внушило ученым надежду разработать аналогичные средства для нормальных организмов и вскоре начать клинические испытания.

Ранее УНИАН сообщал, что в 2016 году начнутся первые клинические испытания на людях препарата метформина, который, по мнению ученых, способен продлить продолжительность жизни до 120 лет.