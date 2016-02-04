Из австралийского зоопарка пропала редкая лучистая черепаха

Сотрудники зоопарка опасаются, что животное было похищено и теперь может быть продано на черным рынке. Лучистые черепахи пользуются спросом благодаря необычной окраске панциря.

В зоопарке заметили пропажу во вторник, когда сотрудники пришли на работу. Сейчас они просматривают данные с камер наблюдения и пытаются выяснить, что произошло. Следов взлома нет, передает Русская служба ВВС.

В 2011 году две лучистые черепахи уже были похищены из своих загонов в зоопарке Перта.

Лучистые черепахи обитают на Мадагаскаре. Сейчас этот вид находится в опасности из-за потери среды обитания и глобального потепления.

Пропавшая черепаха была еще совсем молодой с панцирем диаметром 15 см. Ее пол определить пока было невозможно.