Более 100 птиц стали жертвами разлива нефти в Краснодарском крае России

Об этом сообщает "РБК-Кубань" со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.

Главное управление МЧС по Краснодарскому краю уточняет, что в поле в районе поселка Уташ происходит истечение нефти с водой на поверхность почвы из-за поднятия грунтовых вод.

По предварительным данным МЧС, площадь нефтяного пятна составляет около 50 кв. м. Общая площадь загрязнения поверхностного слоя почвы составляет ориентировочно 1000 кв. м.

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Как пояснили в МЧС, в районе обнаружения разлива нефти более 10 лет назад добывали нефтепродукты. В настоящее время добыча прекращена, скважины зацементированы.

Накануне на место происшествия были направлены специалисты Росприроднадзора для проведения исследования. Тогда же в МЧС утверждали, что угрозы населению нет.