В Винницкой области полиция расследует факт гибели 9 зубров

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП в Винницкой области, 30 января в Литинском районе около 17.30 животные вышли из леса на пруд, где провалились под лед.

Местные жители, ставшие свидетелями этих событий, вызвали работников лесхоза. Совместными усилиями удалось спасти 2 животных, однако 9 из них погибли.

По факту гибели животных, занесенных в Красную книгу, открыто уголовное производство по ст. 249 УК Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом).

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Как отметили в отделе, сейчас правоохранители выясняют причины, которые могли стать причиной выхода животных из леса и обстоятельства их гибели. Не исключается также вероятность браконьерства.

Останки погибших зубров направлены на обследование в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр для выяснения причин их смерти.