Зауральские экологи протаптывают для диких животных тропы в лесу

Поэтому для предотвращения массовой гибели животных в соответствии в регионе проводятся профилактические мероприятия: экологи и егеря прокладывают дороги и тропы для зверей, осуществляют их подкормку сочными кормами, сеном люцерны, донника и козлятника, передает Новый день.

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Как рассказывают в департаменте природных ресурсов Курганской области, в этой работе задействованы егерские службы охотпользователей и администрации государственных природных заказников регионального значения.

В ведомстве призывают охотников с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и строго соблюдать правила охоты. К слову, для сохранения популяций диких копытных усилены превентивные меры, проводятся регулярные рейды по выявлению случаев браконьерства, ужесточен контроль за соблюдением природоохранного законодательства.

Добавим, что информацию обо всех фактах гибели диких копытных в регионе необходимо направлять в управление по охране и использованию животного мира Департамента природных ресурсов по тел. 43-13-50, либо специалистам управления, находящимся в районах.