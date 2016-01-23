Финляндия разрешила отстрел волков, несмотря на протесты

Всего в Финляндии насчитывается около 250 волков, они относятся к исчезающему виду. Квоты на охоту были объявлены для конкретных регионов на один месяц, сообщает Би-би-си.

Читайте такжеВ варшавском зоопарке родились пятеро гривистых волчатВласти объясняют свое решение желанием контролировать популяцию волков, а также обуздать незаконную охоту: некоторые фермеры отстреливали волков, объясняя это тем, что таким образом пытаются защитить свой скот и домашних животных.

Однако экологи утверждают, что отстрел может уничтожить генетическое разнообразие популяции волков.

В прошлом году охота на волков была разрешена в Финляндии впервые с 2007 года, когда отстрел запретили из-за обвинений в нарушении закона ЕС об охране исчезающих видов.

Ранее аналогичное решение приняли власти Швеции, они дали разрешение на отстрел 14 хищников. Всего популяция волков на территории Швеции оценивается в 400 особей.