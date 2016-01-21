В варшавском зоопарке родились пятеро гривистых волчат

Работники зоопарка уже осмотрели и взвесили волчат, а также сделали им необходимые прививки, сообщает Польское радио. Работники зоопарка отмечают, что гривистые волки в варшавский зоопарк попали из Южной Америки. «В действительности это невероятно, что волчата начали выходить на улицу, ведь для их вида температура сейчас очень низкая. Видимо, темперамент не дает усидеть им в помещении», – говорит один из сотрудников.

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Вид гривистых волков находится под угрозой вымирания. Европейские зоопарки при работе с этими животными используют механизмы специальной программы, которая регулирует их выращивания. Последний раз гривистые волки рождались в варшавском зоопарке около 25 лет назад.