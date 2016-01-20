Во Вьетнаме умерла старейшая черепаха

Животное обнаружили во вторник, 19 января, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Vietnam Breaking News.

По мнению местных жителей, черепахе было более ста лет. В последний раз ее видели на поверхности воды 21 декабря 2015 года. Жители Вьетнама верили, что животное связанно с легендой о Династии Ле.

Животное было одним из пяти представителей вида черепах озера Хоан Кием. Оставшиеся четыре особи обитают парами во Вьетнаме и Китае.

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Водоем известен как место, где, согласно легенде, восставшему против китайского владычества императору Ле Лою даровала меч Тхуантхьен золотая черепаха. Получив оружие, Ле Лой разбил китайские армии и стал основателем возрожденной династии Ле.

Напомним, ранее международная группа ученых под руководством Жизеллы Какконе из Йельского университета (США) обнаружила новый вид среди гигантских черепах, обитающих на Галапагосских островах.