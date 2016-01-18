Ученым удалось вернуть к жизни замороженное 30 лет назад животное

14:25, 18 января 2016
Спасение видов
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Ученые из Японии сообщили, что возвратили к жизни животное, которое находилось в замороженном состоянии последние 30 лет.

en.wikipedia.org

Речь идет о "водяном медведе", передает Naked Science со ссылкой на слова представителей Национального института полярных исследований в Токио.

Отмечается, что объектом исследования стала тихоходка, найденная 30 лет назад в Антарктике. В организации говорят, что существо успешно адаптировалось к жизни и все идет согласно ранее намеченному плану.

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Возвратившаяся к жизни тихоходка даже дала потомство: она отложила девятнадцать яиц, из большинства вылупились новые «водяные медведи». При этом ученые не зафиксировали у них никаких аномалий.

Сообщается, что тихоходки были найдены во время антарктической экспедиции в 1983 году. Впоследствии было решено провести эксперимент: этих животных заморозили до температуры -20°C, а разморозили только в 2014 году.

Ранее УНИАН сообщал, что международная группа ученых под руководством Жизеллы Какконе из Йельского университета (США) обнаружила новый вид среди гигантских черепах, обитающих на Галапагосских островах.

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