В Финляндии сократилось число видов млекопитающих, которым грозит исчезновение

Центр окружающей среды Финляндии исключил несколько видов млекопитающих из списка находящихся под угрозой исчезновения. Теперь они попали в категорию "нуждающихся в особом внимании". Об этом пишет местное издание Yle.

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В настоящее время в Финляндии имеется семь видов млекопитающих, находящихся под угрозой исчезновения: песец, сайменская нерпа, росомаха, волк, ночница Наттерера, лесной нетопырь и лесной хорёк. Из них крайне редкими являются песец и ночница Наттерера.

Также изменение климата угрожает балтийской кольчатой и сайменской нерпе, песцу и зайцу-беляку. Обыкновенная летяга и лесной олень, в свою очередь, страдают от интенсивного лесоводства.

Самыми распространенными причинами попадания животных в "Красную книгу" являются законная и незаконная охота, а также небольшие популяции.

Также отмечается, что в Финляндии растет число видов птиц, находящихся под угрозой исчезновения. Об этом сообщает организация орнитологов BirdLife. В прошлом году свыше трети всех видов птиц классифицировались как "находящиеся под угрозой исчезновения". За пять лет число таких видов увеличилось на 28.

Активные действия по защите природы помогли нескольким видам птиц, в частности, орлану-белохвосту, беркуту, Сапсану и белоспинному дятлу.

В настоящее время 87 видов птиц в Финляндии находятся в категории "находящиеся под угрозой исчезновения", а еще 23 вида считаются нуждающимися в особом внимании.

В особенно сложной ситуации оказались птицы из семейства гусеобразных и кулики, которые пострадали из-за эвтрофикации, т.е. обогащения экосистемы водоемов питательными веществами, и ухудшения условий для гнездования.