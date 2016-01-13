Ученые допустили, что из-за изменений климата у человека будущего могут появиться перепонки

Как допускают ученые, повышение уровня мирового океана может заставить значительную часть человечества жить в подводных или полуподводных городах, что может привести к изменению физиологии людей, передает "Моя планета" со ссылкой на Telegraph.

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Доктор Мэтью Скиннер, палеоантрополог из Кентского университета, утверждает, что у людей в ходе приспособления к жизни в воде могут появиться перепончатые руки и ноги и уменьшиться волосяной покров на теле.

Наши глаза станут более похожими на глаза кошек, чтобы мы могли лучше видеть в мутной воде морей и рек, - разовьется так называемый тапетум, дополнительный слой сетчатки. А наши легкие, по мнению ученого, уменьшатся, так как мы привыкнем к специальным аппаратам для дыхания под водой. Кроме того, у человека появится дополнительный слой жира, чтобы лучше сохранять тепло в холодной воде.

На внешний вид homo sapiens могут серьезно повлиять и космические путешествия, если он будет проводить в них много времени. Из-за невесомости или более низкой силы притяжения, как, например, на Марсе, человеческое тело будет уменьшаться в размерах, ослабнут мышцы. Ступня, на которую больше не будет такой большой нагрузки, станет похожа на кисть руки с отставленным большим пальцем. Из-за пищи, которая в основном будет нетвердой, ослабнет челюсть, сократится число зубов (возможно, до нуля), рот уменьшится до размеров, достаточных для того, чтобы поместить туда соломку для питья.

Третий вариант развития нашего тела, рассматриваемый Скиннером, предполагает глобальное похолодание вследствие удара метеорита или «ядерной зимы». Тогда наши волосы и кожа станут светлее, чтобы лучше впитывать «солнечный» витамин D. Размер носа будет увеличен - это нужно, чтобы сильнее нагревать вдыхаемый воздух. Чтобы выжить в столь недружелюбной среде, мужчины и женщины будут увеличиваться в размерах, на их теле будет расти больше волос.