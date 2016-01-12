В Индии 100 дельфинов выбросились на берег

Как стало известно, всего из моря выбросились 100 дельфинообразных, но 80 из них еще можно спасти, передает Би-би-си.

Читайте такжеВ Новой Зеландии на берег выбросились почти 200 дельфинов

Короткоплавниковая гринда - один из двух видов морских млекопитающих рода гринд семейства дельфиновых отряда китообразных. Несмотря на принадлежность к семейству дельфиновых, своим поведением они больше напоминают крупных китов.

"Это короткоплавниковые китовые, и похоже, что они дезориентированы. Раньше они не выбрасывались на берег в таких количествах", - рассказал в интервью СМИ местный чиновник Рави Кумар.

"Мы обратились к администрации морского парка в Маннарском заливе, а также в департамент лесничества, чтобы они провели расследование", - сказал представитель властей штата.

Дельфины и киты регулярно, порой целыми стаями, выбрасываются из моря на берег и погибают. На данный момент ученые не знают истинных причин происходящего, однако существует несколько теорий.

Согласно одной из них, тела погибших еще в воде особей выносятся на берег течением.

В случаях же, когда течением приносит целое стадо, одним из объяснений принято считать способность китов звать друг друга на помощь: один выброшенный кит может утянуть за собой целое семейство.

Кроме того, есть и более спорные теории. Американский геолог Джим Беркланд, например, предполагает, что на животных влияют малейшие изменения в магнитном поле земли, вызванные землетрясениями, которые дезориентируют их внутреннюю систему эхолокации.