В Карпатах из-за теплой зимы проснулись медведи

"Странные следы заметил в районе Чичвинских гор (Прикарпатье), где сейчас множество отдыхающих. А мои друзья, которые отдыхают в окрестностях Яремче, заметили похожие следы недалеко этого популярного туристического курорта. Как-то неспокойно на душе сразу стало. Все-таки не хочется посреди леса нос в нос столкнуться с косолапым.": написал в соцсетях житель Ивано-Франковска Илья Каминский.

Кстати, местные инструкторы по пешему туризму советуют отказаться от длительных прогулок по горам в одиночку или небольшими группами, пишет КП.

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А вот экологи, наоборот, успокаивают многочисленных туристов – косолапые, даже проснувшись среди зимы, не спешат знакомиться с людьми.

"Такая нестабильная погода сбивает все биоритмы жизни медведей, которые просыпаются и отправляются на поиски пищи, - рассказал "КП" в Украине" эколог Тарас Сорочинский. – Медведь-шатун - опасный зверь, голодный и нервный. Но в поисках пищи он рыщет по лесу, и не спешит подходить слишком близко к горным селам, к местам скопления людей. Медведь - животное осторожное, редко попадается на глаза человеку. Туристам нет причин бояться косолапых, так как животные не жаждут встречи с человеком, наоборот, пугаются людей".