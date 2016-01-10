На Житомирщине пожарные спасли замерзавшего на льду лебедя

В Житомирской области работники пожарной охраны спасли лебедя из ледяного плена.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Управления ГСЧС в Житомирской области.

Согласно сообщению, птицу сегодня утром на реке Ирша, недалеко от села Валки Володарско-Волынского района, за примерно 100 метров от берега увидели рыбаки. Лебедь самостоятельно пытался подняться в воздух, барахтался, но не взлетал. С просьбой помочь рыбаки обратились к спасателям местной пожарно-спасательной части.

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Команда Новоборовской местной пожарной охраны в составе трех человек прибыла по вызову и вытащила на берег лебедя.

Спасенную птицу передадут представителям экологической инспекции.