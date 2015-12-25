В Тихом океане обнаружен новый вид светящихся акул

Новый вид Etmopterus benchleyi имеет гладкое черное туловище, на котором расположены небольшие фотофоры - специальные органы, содержащие микроскопические кристаллы мочевой кислоты и обеспечивающие свечение морских животных в темноте, пишет Lenta.ru.

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Рыба обитает на глубине от 836 до 1443 м и ведет скрытный образ жизни. В длину ее туловище достигает полуметра, а для добычи пищи животное поднимается ближе к морской поверхности.

Впервые ученые допустили существование нового вида акул в 2010 году. С тех пор биологи исследовали восемь представителей вида Etmopterus benchleyi.