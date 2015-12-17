Ученые рассказали, как "парус" на спине динозавров помог им выжить в меняющемся климате

По мнению ученых, вымершие животные могли использовать его для терморегуляции или для хранения питательных веществ, передает Naked Science со ссылкой на журнал PLoS ONE.

Окаменелые останки нового вида динозавра были найдены в мае 2013 года в карьере недалеко от города Морелла на северо-востоке Испании. Исследователи назвали новый вид Morelladon beltrani. Вымершие растительноядные динозавры составляли в длину от головы до хвоста 6 м, в высоту – 2,5 м.

Характерной особенностью М. beltrani являлся "парус", образованный высокими шипами, которые крепились к позвонкам на спине животного. Шипы в высоту достигали 31 см.

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Ученые выдвинули предположение, что этот "парус" помогал выживать динозаврам в условиях меняющегося климата. М. beltrani жил в раннем меловом периоде около 125 млн лет назад. В то время в некоторых районах древней Испании засушливые периоды сменялись влажными.

Возможно, динозавры использовали свои «паруса», чтобы регулировать температуру тела так же, как слон использует свои уши, чтобы освободить избыточное тепло тела, говорят ученые. По другой версии, «парус» мог быть местом для хранения жира, который использовался, когда питательные ресурсы заканчивались.