Двух кенийцев обвинили в убийстве львов из цикла фильмов "Дневник большой кошки"

Масаи облили тушу коровы, которую съели львы, ядом, после чего восьми львам потребовалась ветеринарная помощь. Двое животных не выжили, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

По информации сообщества "болотного прайда" в "Фейсбуке", одной из погибших львиц стала 17-летняя Биби - любимица натуралистов.

Вторая жертва Наурури и Топозату, возможно, не входила в звёздный прайд, однако её невозможно опознать, поскольку тело льва пошло в пищу местным гиенам.

Как отмечает натуралист из съёмочной группы Би-би-си, агонизирующая Биби лежала с пеной у рта и задыхалась.

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По предварительной информации, пастухи-отравители явились с тушей коровы в заповедник Масаи-Мара, после того как львы предположительно убили трёх коров из стада масаев.

Как говорит корреспондент Би-би-си в Найроби, в Кении регулярно сталкиваются интересы масаев и львов: скотоводы не раз кидали большим кошкам отраву, чтобы остановить убыль домашних животных, идущих в пищу львам.

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Ранее УНИАН сообщал, что в кенийском заповеднике Масаи-Мара неизвестные отравили 8 львов, которые были героев документальных фильмов ВВС под названием "Дневник большой кошки". Посетители заповедника и гиды обнаружили, что львы больны, во вторник утром. Они сразу же сообщили об этом властям города Нарок, в Службу охраны дикой природы Кении (KWS), а также в благотворительную организацию.