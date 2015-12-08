В кенийском заповеднике отравили львов из цикла фильмов "Дневник большой кошки"

Одна из заболевших животных - 17-летняя самка Биби - умерла, еще трех представителей прайда сейчас пытаются найти, есть вероятность, что они тоже погибли, сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание All Africa.

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Посетители заповедника и гиды обнаружили, что львы больны, во вторник утром. Они сразу же сообщили об этом властям города Нарок, в Службу охраны дикой природы Кении (KWS), а также в благотворительную организацию. Прибывшие на место ветеринары зафиксировали, что восемь взрослых особей с трудом передвигаются, падают и испытывают проблемы с дыханием. По мнению специалистов, причиной болезни львов стал пестицид карбофуран.

В KWS сообщили, что арестованы трое подозреваемых. Им грозит крупный штраф или пожизненное заключение за попытку умерщвления животных, относящихся к вымирающему виду.

Первый фильм из серии "Дневник большой кошки", которые снимались в заповеднике Масаи-Мара на протяжении многих лет, был представлен на ВВС в 1996 году.