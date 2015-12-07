В ялтинском зоопарке за неделю умер второй тигренок

Однако директор Олег Зубков не связывает это напрямую с холодом из-за отсутствия электроэнергии, пишет ТАСС.

"Трудно сказать, что это переохлаждение. Белые тигрята в принципе очень слабые по своей природе, а тем более они искусственники", - пояснил он.

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Как уточнил Зубков, от троих тигрят-альбиносов отказалась их мать Тигрюля, которую подарила зоопарку бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в 2009 году.

"Они на особом режиме кормления находились. Мы всегда получали потомство от этих тигров, но они не всегда выживали даже во времена, когда у нас не было ЧС, - добавил он. - Мы сделаем завтра вскрытие, и ветеринары точно скажут причину смерти".

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Как сообщал УНИАН ранее, 4 декабря в ялтинском зоопарке "Сказка" из-за низкой температуры умер детеныш бенгальской тигрицы по кличке Тигрюля. Тогда Зубков сообщил журналистам, что виной всему - энергодефицит и отсутствие генераторов. По его словам, зоопарк сейчас отапливают два небольших бензиновых генератора, более мощный вышел из строя 1 декабря. В ближайшее время в оккупированную Ялту должен быть доставлен резервный генератор, предоставленный властями.