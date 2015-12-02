В Японии на железной дороге построили тоннель для черепах

На западе острова Хонсю в Японии компания The West Japan Railway Company, управляющая железными дорогами, построила тоннель специально для черепах, переходящих пути. Об этом сообщает издание "Медуза" со ссылкой на Rocketnews24.

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Отмечается, что до этого земноводные, решившиеся на такое путешествие, зачастую оказывались между двух высоких рельс. Не сумев выбраться, они двигались вдоль путей и в итоге или погибали под проезжающим поездом, или застревали в стрелочном переводе, создавая помехи движению.

Теперь черепахи могут воспользоваться тоннелями, проложенными под рельсами.