В австралийском Сиднее родилась редкая оранжевая обезьяна (видео)

Представители зоопарка объявили о рождении ярко-оранжевого Лангура Франсуа, передает "Новое время" со ссылкой на Business Insider.

Стоит отметить, что это одна из самых редких пород обезьян в мире, которая рождается с ярко-оранжевым мехом и темнеет по мере старения животного.

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Редчайшую обезьяну, вид которой находится под угрозой исчезновения, назвали Нангуа. Подчеркивается, что всего в мире осталось около 800 особей породы Лангур Франсуа.

Ранее, в конце сентября, старейший в мире самец панды по кличке Пан-Пан, проживающий в центре изучения и разведения гигантской панды в китайской провинции Сычуань, отметил 30-летие.