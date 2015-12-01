Японские китобои возобновили охоту в Антарктике

В экспедиции принимают участие корабль водоизмещением восемь тысяч тонн под названием Нишин Мару и три небольших китобойных судна, передает Би-би-си.

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В соответствии с новой программой по забою китов, составленной японскими властями с учетом претензий международного сообщества, корабли в течение трех месяцев забьют только 333 особи кита-полосатика.

Международный суд ООН в марте 2014 года постановил, что традиционный промысел кита-полосатика в Японии должен прекратиться. После этого японские рыбаки временно перестали охотиться на китов.

Однако на прошлой неделе рыболовное агентство Японии объявило, что охота на китов в Антарктике продолжится. Учитывая критику международного сообщества, страна согласилась уменьшить количество забиваемых в рамках своей исследовательской программы китов на две трети.

В 1986 году на коммерческий забой китов был введен международный мораторий, однако Япония продолжила промысел, утверждая, что делает это в научных целях. Как аргументируют ученые, их цель - доказать, что популяция китов в Антарктике слишком высока для того, чтобы отбой китов в одобренных властями количествах ей серьезно повредил. Для того, чтобы это доказать, нужно проводить отбой китов, говорят ученые.

Тем не менее мясо убитых морских животных в Японии поступает в продажу.