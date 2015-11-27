Эволюция видов может приводить к их вымиранию - ученые

Об этом говорится в исследовании ученых, которые проанализировали вымирание различных видов рыб семейства цихлид в африканском озере Виктория, передает Газета.ru со ссылкой на журнал Evolutionary Biology.

Некоторые примеры свидетельствуют, что новые эволюционные приспособления приводят к увеличению числа видов, однако в данной работе ученые показали, как подобные адаптации могут приводить к уменьшению числа видов в условиях конкуренции.

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Для детального изучения этого явления ученые рассмотрели эволюцию глоточных челюстей некоторых видов рыб. Такие челюсти увеличивают силу укуса и позволяют рыбам справляться с твердой добычей.

Ученые обнаружили, что морские рыбы с глоточными челюстями предпочитали твердую добычу, в отличие от других колючеперых рыб. Однако это эволюционное нововведение имело свои недостатки, поскольку глоточные челюсти плохо адаптированы для обычного рациона рыб.

Это объясняет вымирание хищных цихлид с глоточными челюстями в озере Виктория, когда туда был заселен нильский окунь в 1950-х годах.

Ранее УНИАН сообщал, что впервые на территории бассейна Еркуты специалисты поймали горбушу и ершей в больших количествах, которые могут плохо повлиять на популяцию сиговых.