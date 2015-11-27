В зоопарке Торонто посетителям впервые показали белых львят

Ветеринары опасались за жизни животных первые 30 дней после их появления на свет, пишет Lenta.ru со ссылкой на Mashable. Представители канадского парка опубликовали видео с животными на YouTube, которое на момент написания материала набрало 14,6 тыс. просмотров. Для родителей - самки Макали и самца Финтана - это первый помет.

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Белые львы не являются альбиносами или отдельным подвидом. Цвет их шерсти обусловлен мутацией и наличием рецессивного гена. Вид входит в список Международного союза охраны животных как исчезающий. По данным Всемирного фонда защиты белых львов, в мире осталось не больше 300 подобных особей.