В зоопарке Торонто посетителям впервые показали белых львят
13:39, 27 ноября 2015Спасение видов
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В зоопарке Торонто посетителям впервые показали четырех белых львят, которые родились 26 и 27 сентября.
Сначала ветеринары опасались за жизнь львят / скриншот с записи
Ветеринары опасались за жизни животных первые 30 дней после их появления на свет, пишет Lenta.ru со ссылкой на Mashable. Представители канадского парка опубликовали видео с животными на YouTube, которое на момент написания материала набрало 14,6 тыс. просмотров. Для родителей - самки Макали и самца Финтана - это первый помет.
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Белые львы не являются альбиносами или отдельным подвидом. Цвет их шерсти обусловлен мутацией и наличием рецессивного гена. Вид входит в список Международного союза охраны животных как исчезающий. По данным Всемирного фонда защиты белых львов, в мире осталось не больше 300 подобных особей.
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