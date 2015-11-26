Greenpeace: Кавказские леопарды лишились дома
Приказы о Сочинском национальном парке и Сочинском заказнике позволяют строительство на ценных природных территориях в непосредственной близости от объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Западный Кавказ».
Минюст РФ зарегистрировал приказы Минприроды РФ, которые позволяют строить горнолыжные курорты на заповедных землях в верховьях реки Мзымты.
Greenpeace заявляет о намерении защищать кавказскую природу в Верховном суде.
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Приказы о Сочинском национальном парке и Сочинском заказнике позволяют строительство на ценных природных территориях в непосредственной близости от объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Западный Кавказ».
Чиновники Минюста не прислушались к мнению ученых, общественных организаций, нескольких сот граждан России, которые потребовали отклонить приказы Минприроды, поскольку они противоречат российскому законодательству.