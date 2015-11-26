Greenpeace: Кавказские леопарды лишились дома

Минюст РФ зарегистрировал приказы Минприроды РФ, которые позволяют строить горнолыжные курорты на заповедных землях в верховьях реки Мзымты.

Greenpeace заявляет о намерении защищать кавказскую природу в Верховном суде.

Читайте такжеПожар в Приморье угрожает краснокнижным амурским тиграм и леопардам

Приказы о Сочинском национальном парке и Сочинском заказнике позволяют строительство на ценных природных территориях в непосредственной близости от объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Западный Кавказ».

Чиновники Минюста не прислушались к мнению ученых, общественных организаций, нескольких сот граждан России, которые потребовали отклонить приказы Минприроды, поскольку они противоречат российскому законодательству.