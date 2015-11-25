Во Франции зафиксировали первый за 8 лет случай птичьего гриппа

Во Франции зафиксировали первый за почти десятилетие случай заболевания птичьим гриппом.

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Об этом сообщает Le Figaro.

Согласно сообщению министерства сельского хозяйства Франции, "заражение птичьим гриппом штамма H5N1 зафиксировали в частном хозяйстве в городе Дордонь". Информация о заболевании появилась, когда специалисты агентства по продовольственной безопасности проверили ферму, на которой ранее зафиксировали массовую смертность среди птиц.

Министерство начало мероприятия в рамках Национального плана медицинского реагирования на чрезвычайные ситуации.

Уже выполнен убой животных на ферме, ограничивается передвижение животных и людей в окрестностях эпицентра заражения (в радиусе 3 км и 10 км карантинных зон вокруг фермы).

Газета сообщает, что этот случай во Франции первый с 2007 года.

Отметим, вирус H5N1 опасен для человека, в отличие от других штаммов птичьего гриппа.