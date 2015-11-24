В Польше появился "отель" для летучих мышей

Лесники и работники регионального ландшафтного парка Ельблонзька возвышенность превратили старый лесной подвал на уютный "отель" для этих ночных млекопитающих, сообщает Польское радио. Как информируют в холдинге "Государственные леса Польши", лесной подвал находится на территории села Кадыны в Варминско-Мазурском воеводстве.

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Лесники из Эльблонгского лесничества и работники парка тщательно убрали и освежили заброшенное здание. Они также уплотнили и отремонтировали фасад и установили новые двери. Над ними оставили отверстие, через которое летучие мыши смогут свободно влетать и вылетать из помещения.

Ночные животные внутри своего места для ночлега не почувствуют больших перепадов температуры. Помещение было утеплено. Внутри выложили дополнительный кирпич, чтобы летучие мыши могли спокойно отдыхать. В отеле будет установлен мониторинг. Лесники надеются, что в "отеле" будут жить разные виды летучих мышей.